Adolescente é preso em BM por gravar e divulgar vídeo após executar morador

Barra Mansa – A Polícia Civil apreendeu nesta quinta-feira (22) um adolescente de 17 anos no bairro Cotiara. Ele é integrante de uma organização criminosa que gravou e divulgou um vídeo no qual agrediam o cadáver de Ulisses Raifer de Souza Lima, de 52 anos, acusando-o de ser ‘X9’ (de ter colaborado com a Polícia e/ou Justiça).

Segundo as investigações, Ulisses não tinha envolvimento com o crime e foi julgado e executado pelo ‘tribunal do tráfico’. Ele havia desaparecido no final de janeiro e sua família buscava sua localização através de apelos nas redes sociais. No dia 4 deste mês, seu corpo foi encontrado dentro de um lago no bairro Getúlio Vargas.

Os criminosos que o mataram, não satisfeitos com o homicídio, gravaram vídeos debochando do morto e agredindo o corpo já sem vida. As imagens são chocantes. O adolescente detido pela equipe da 90ª DP nesta quinta-feira, que tem envolvimento com o crime, já possui anotações criminais por homicídio, porte ilegal de duas pistolas, tráfico de drogas, associação para o tráfico, dano ao patrimônio público e lesão corporal.