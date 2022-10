Adolescente é suspeito de estuprar a própria mãe em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 14:27 horas

Volta Redonda – A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) está investigando uma denúncia de que uma mulher, de 38 anos, teria sido estuprada pelo próprio filho, um adolescente, cuja idade não foi revelada. O suposto crime foi no dia 30 de setembro, quando a mulher, com dores e sangramento nas partes íntimas, deu entrada no Hospital São João Batista.

O fato, no entanto, só chegou ao conhecimento da Polícia Militar, na quinta-feira, dia 6. A vítima tem problemas psiquiátricos e teria dito que já ocorreram episódios semelhantes anteriormente.

Uma médica explicou que não foi possível realizar exames que comprovassem o suposto estupro, porque a mulher encontrava-se em surto psicótico e não permitiu que a tocassem.

Os agentes fizeram o registro na Deam, responsável pela apuração do crime.

O suspeito não foi localizado.