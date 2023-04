Adolescente ferido em acidente na linha férrea tem alta - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 19:16 horas

Barra Mansa – Depois de 14 dias internado na Santa Casa de Barra Mansa, o adolescente Marcos Roeles Santos, de 16 anos, que ficou ferido em um acidente entre um carro e um trem da MRS Logística, na passagem de nível da entrada do Parque da Cidade, em Barra Mansa, recebeu alta médica. A colisão aconteceu no dia 17 e Marcos deixou o hospital no último dia 31, onde chegou a ficar internado no Centro de Terapia Intensiva.

O adolescente fraturou o braço direito e a costela, perfurando o pulmão. Foi necessária a colocação de um dreno na região. Ainda sofreu uma lesão na cabeça, com um pequeno corte.

– Meu sobrinho está bem. Ele tem uma revisão na quarta-feira (5) para ver como está o braço. A previsão é de que ele volte às aulas na próxima semana – disse o tio do adolescente, Giliade Lima, de 40 anos, e dirigia o carro na hora do acidente.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, Giliade deu detalhes de como foi o acidente.

– É um sobrinho muito querido. Acompanho desde novo. É como um filho pra mim. Fiquei muito assustado na hora do acidente, com uma sensação de impotência. Até ter a certeza de que estava tudo bem foi um pesadelo, pois foi um acidente muito grave. Enquanto não começou a se recuperar eu não fiquei tranquilo – disse ele que é professor de música e foi um dos incentivadores para que o sobrinho entrasse no mundo da música. Ele toca trompete e faz parte do projeto Música nas Escolas, local para o qual se dirigia na hora do acidente.

Giliade ainda lembrou do apoio que recebeu no neurocirurgião Valério Marcelino Braga e do ex-vereador de Volta Redonda, Fernando Martins.

– Trabalho no projeto Música nas Escolas, estou acostumado a usar aquele acesso. O fluxo ali é muito grande. O trem não buzinou antes de passar pela passagem de nível, por isso ocorreu o acidente – afirmou Giliade, reforçando a importância do cuidado ao atravessar a linha férrea.

– É muito próximo a linha, é mão dupla. É muito perigoso. É preciso redobrar o cuidado ao passar por ali – alertou.

Para Giliade, é preciso que alguma coisa seja feita no local para que outros acidentes como esse não voltem a acontecer.

– Além da conscientização, é preciso dificultar o acesso, com cancela. Sem uma cancela ali, é impossível ter prevenção. Os acidentes vão continuar, enquanto nada for feito – salientou o músico, contando que a prefeitura de Barra Mansa deu todo o suporte necessário.

Giliade contou que Marcos recebeu a visitas de vários representantes do Poder Público e de entidades da cidade, como o prefeito Rodrigo Drable, a vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Educação, Marcus Vinicius, o vereador Jefferson Mamede, a diretora Sayonara Maciel, o Pastor Rinaldo Dias, presidente das Assembleias de Volta Redonda (CADEVRE), o Alexandre Martins, presidente da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM), do Anderson, representante do Projeto Música nas Escolas, do pastor Rildo, da Assembleia de Deus Barra Mansa, entre outros. Por outro lado, a MRS Logística nem entrou em contato. “A MRS não fez nenhum contato conosco. Não procurou saber. Não foi ao hospital. Não ligou. Nada”, enfatizou.

Passado o susto, Giliade revelou que o que fica de lição é de que é preciso redobrar os cuidados nas passagens de nível. “Precisa de uma sinalização melhor ali, uma cancela que funcione de verdade. Ou ficar alguém ali, um guarda, uma empresa, alguém para ficar atento à passagem”, revelou. Agora, ele só tem a agradecer. “Quero agradecer as pessoas que nos sustentaram em oração. Os pastores, professores, amigos, todos que tiraram um tempo para se preocupar conosco. Todos nos deram muita atenção. Só temos a agradecer a Deus”, finalizou.