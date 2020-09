Adolescente morre após ser baleado em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 07:23 horas

Barra Mansa – Um adolescente, de 15 anos, morreu na noite deste domingo (27), após ser baleado durante a tarde, em uma Praça localizada no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos.

A informação foi confirmada pela assessoria da unidade médica, que informou ao DIÁRIO DO VALE que a vítima chegou ao hospital no período da tarde com lesão por arma de fogo no tórax, foi levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu.

Segundo a PM, testemunhas informaram que os suspeitos, não identificados, estavam em um veículo Fiat Uno, no momento dos disparos. O jovem foi encontrado pela PM, ferido, no interior de uma residência localizada na Rua Antenor Miguel, aguardando socorro.

Logo após o crime, o veículo foi encontrado na Rua Um, no bairro Vila Brígida, também em Barra Mansa. Até o momento, ninguém foi preso.