Adolescente que atuava como olheiro do tráfico é apreendido em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, formado por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, apreenderam um adolescente de 15 anos que estava atuando como olheiro para o tráfico no bairro Siderlândia, nesta quarta-feira (10).

A operação ocorreu durante um patrulhamento próximo à Escola Municipal Wandir de Carvalho, quando os policiais notaram a presença de dois jovens. Ao se aproximarem da dupla, os adolescentes fugiram, mas um deles foi alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem os agentes encontraram um rádio comunicador com o menor. O jovem confessou que atuava como olheiro do tráfico de drogas e fazia “o monitoramento da viatura” no local. O jovem foi encaminhado à 93ª DP, onde ficou apreendido por fato análogo à associação para o tráfico de drogas.