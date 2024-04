Adolescente que esfaqueou menina em Barra do Piraí é apreendida

Um policial militar, que mora na mesma rua onde ocorreu o caso, conseguiu conter a suspeita e acionar a PM. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital, onde recebeu pontos no local do ferimento. Em seguida, foi liberada.

Barra do Piraí – Agentes da 88ª Delegacia de Polícia apreenderam na segunda-feira (8) uma adolescente suspeita de ato infracional análogo à tentativa de homicídio, no bairro Oficinas Velhas. O caso aconteceu na noite da quarta-feira passada (3), quando uma menina de 13 anos foi esfaqueada no pescoço por uma adolescente de 16 anos.