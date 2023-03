Adolescente que planejava atentado a escola é apreendido no Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 10:00 horas

Rio – Um adolescente foi apreendido na manhã desta sexta-feira (24), no Centro do Rio, suspeito de planejar um ataque contra alunos e professores de uma escola. De acordo com agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), a Operação Liberatio, da Polícia Civil, foi deflagrada para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar do jovem, que foi localizado na própria unidade de ensino.

A operação ocorre após troca de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Interpol e a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). As informações apuradas pelas autoridades dão conta que o adolescente compartilhava, pela internet, mensagens em que fazia apologia ao nazismo. Outro adolescente foi apreendido em Realengo, na Zona Oeste, pois também teria publicado vídeos com o mesmo teor na internet.