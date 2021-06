Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 11:22 horas

Segundo agentes da PRF, condutor encaminhou o jovem, de 15 anos, até o Posto PRF de Caiçara; Conselho Tutelar foi acionado

Piraí – Policiais rodoviários federais divulgaram, na manhã desta sexta-feira (18), que um adolescente de 15 anos, foi encontrado, sozinho, por um caminhoneiro, vagando pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí, durante a noite dessa quinta-feira (17). O jovem foi conduzido pelo caminhoneiro até o Posto PRF de Caiçara, às 23h50. Após a constatação, a equipe da 7ª DEL PRF fez contato com o Conselho Tutelar de Piraí, que indicou um abrigo no mesmo município. O jovem, acolhido, foi encaminhado ao local para receber os devidos cuidados.

Segundo os agentes, durante atendimento no Posto PRF, o adolescente alegou que estava vindo de Niterói (RJ) e que estaria pedindo carona para ir até a casa de uma tia “de consideração” em Resende. Ainda segundo os policiais, o jovem apresentou supostas declarações assinadas pelos pais – com telefones para contato – , autorizando a viagem.

Um agente explicou a dinâmica da abordagem. ”Conforme o Art. 83 do ECA, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Além disso, o adolescente se encontrava em situação de vulnerabilidade, pois estava sozinho, à noite, ‘perambulando’ pela rodovia, tentando conseguir carona”, relatou.

”Conforme a Lei 13.812, de 16 de março de 2019, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre a idade com que menores podem viajar desacompanhados, até 16 anos completos, é necessário apresentar uma autorização judicial”, disse, ressaltando que ”o objetivo da Lei 13.812 é combater o tráfico de pessoas; por isso, o aumento da idade mínima. Não será necessária autorização judicial nos casos em que menores de 16 anos estejam acompanhados de pais, avós, bisavós e tios; desde que as relações sejam comprovadas por documento oficial. Para o caso de algum terceiro, o responsável pode autorizar por meio de autenticação em cartório”, finalizou o agente.