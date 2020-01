Adolescente troca tiros com a PM e é apreendido em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 07:29 horas

Outros dois suspeitos conseguiram fugir, mas já foram identificados pelos policiais

Barra Mansa – Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido após trocar tiros com a Polícia Militar ontem (30), na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. Ele estava acompanhado por outros dois comparsas, que conseguiram fugir. A PM informou que os suspeitos já foram identificados e os policiais continuam as buscas aos fugitivos.

Também foram apreendidos uma faca, dois pedaços de maconha, duas munições, calibre 38, cerca de meio quilo de pólvora, e 13 miguelitos – pregos entrelaçados usados para furar pneus de viaturas policiais em caso de perseguição.

Segundo a PM, policiais estavam em patrulhamento no bairro quando três suspeitos saíram de uma casa abandonada e correram para uma área de mata, quando perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos iniciaram os disparos contra a polícia, que revidou, porém ninguém foi atingido na troca de tiros.

O adolescente apreendido na ocorrência levou os policias até a casa, onde os materiais ilícitos foram encontrados. Ele foi encaminhado a 90ª DP (Barra Mansa) e deverá responder por fato análogo ao tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio.