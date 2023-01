Adolescentes são apreendidos com carregador de pistola e drogas em Barra do Piraí - Diário do Vale

Adolescentes são apreendidos com carregador de pistola e drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 16:16 horas

Barra do Piraí – Dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos com um carregador de pistola 9mm com 12 munições intactas, 28 sacolés de maconha, 27 pinos de cocaína. Ação foi realizada por agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (25), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo a PM, ao receberem informações sobre um possível ponto de tráfico de drogas, duas viaturas se dirigiram ao local. Ao chegarem ao endereço, um dos suspeitos fugiu pelo Rio Paraíba do Sul enquanto os dois adolescentes permaneceram no local e foram abordados pelos policiais. Com a dupla foi encontrado todo o material que foi encaminhado junto com os adolescentes para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.