Adolescentes são apreendidos com drogas e arma em Barra Mansa - Diário do Vale

Adolescentes são apreendidos com drogas e arma em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 18:49 horas

Barra Mansa – Dois adolescentes foram apreendidos na manhã desta terça-feira (7) por policiais militares com drogas, um revólver calibre 38 e munições, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Eles foram flagrados após uma denúncia de que haveria no bairro um local onde traficantes estariam guardando armas e drogas.

No local da denúncia, os PMs encontraram os adolescentes. Como havia informação de que um dos menores teria uma arma, os policiais foram até a casa dele e a mãe permitiu a entrada no imóvel.

Debaixo de um travesseiro, no quarto do adolescente, os PMs encontraram o revólver, as munições, além de um rádio transmissor, 13 trouxinhas de maconha e uma porção maior da mesma droga.

A dupla foi encaminhada para a delegacia (90ª DP), onde o caso foi registrado.