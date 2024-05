Adolescentes são apreendidos com drogas em Resende

Parte do material ilícito foi encontrado com um deles, que teria informado aos PMs sobre a localização do restante das drogas.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro após receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas. No local, após observarem a movimentação suspeita, os policiais realizaram um cerco e conseguiram apreender dois adolescentes que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Resende – Dois adolescentes, um de 17 e outro de 14 anos, foram apreendidos com drogas, nesta quinta-feira (9), na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca, em Resende. Foram apreendidos 45 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 20 trouxinhas de maconha, oito tabletes de maconha, quatro sacolés de cocaína e R$ 340,00.

