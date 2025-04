ADR Sul Fluminense realiza 1ª Reunião do FORUM dos Secretários de Desenvolvimento Regional

Sul Fluminense – A ADR Sul Fluminense (Agência de Desenvolvimento Regional) realizou, nesta sexta-feira (4), a primeira reunião do Fórum dos Secretários de Desenvolvimento do Sul Fluminense. O evento contou com o apoio do Sebrae RJ e da FIRJAN, reunindo representantes dos 12 municípios da região.

A iniciativa faz parte do planejamento deste ano realizado pela ADR Sul Fluminense, que sugeriu a criação deste Fórum dos Secretários para a gestão municipal de 2025 a 2029, conforme previsto a governança do Fórum será compartilhada com o SEBRAE regional e a FIRJAN Sul Fluminense, que possui como diretriz a construção de uma agenda integrada entre os municípios, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região.

Os principais objetivos do Fórum é promover a coesão entre os secretários, criar um ambiente de relacionamento e debate de pautas comuns, estimular a troca de experiências entre as gestões municipais e fortalecer a participação nas ações da ADR Sul Fluminense, Sebrae RJ e FIRJAN.

A abertura foi conduzida pelo presidente da ADR, Péricles Aguiar, que destacou a importância da união dos municípios para enfrentar os desafios regionais de forma integrada. Também participaram da abertura Paulo Dinis, representando a Firjan, e Paola Tenchini, do Sebrae RJ. Ambos reforçaram a necessidade de fortalecer a colaboração institucional como caminho para o desenvolvimento sustentável do território.

Durante o encontro, cada secretário presente teve espaço para apresentar as ações desenvolvidas em seu município, compartilhando experiências e apontando as principais dores de cada município e suas expectativas em relação a sequência do Fórum.

Dentre as principais dores em comum destacaram questões sobre Mobilidade, Capacitação de Mão de Obra, Melhoria no ambiente do Comércio e Inovação, ficou definido também que as reuniões serão itinerantes a cada 45 dias, buscando soluções para as dores elencadas.

O secretário de Desenvolvimento de Volta Redonda, Sérgio Sodré, destacou a importância do Vírgula Hub de Inovação, que, embora esteja localizado em Volta Redonda, atua como um hub regional: “O Vírgula está em Volta Redonda, mas ele é um ativo regional. É um ambiente de inovação aberto para startups, universidades, empresas, poder público e sociedade civil. Nosso objetivo é que ele funcione como um polo de transformação para toda a região, fomentando o empreendedorismo inovador e gerando impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico do Sul Fluminense.”

Já o secretário de Desenvolvimento e Inovação de Vassouras, citou a questão da BR -393: “É necessário um trabalho conjunto para inserirmos nossas demandas na próxima Concessão, já que o Governo Federal definiu pela caducidade do contrato da Concessionária atual”.

Na sequência, Nathália Malaquias, do Sebrae RJ, apresentou ações voltadas à Sala do Empreendedor, com foco na melhoria do atendimento, capacitação de MEIs, apoio à gestão, incentivando à participação em compras públicas e análise de dados.

Flávia Guedes, também do Sebrae, apresentou o Selo Sebrae de Referência em Atendimento 2025, que reconhece salas de empreendedorismo que se destacam na qualidade do atendimento. A certificação é anual e dividida em categorias: Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Ainda na pauta do Sebrae foi abordado questões sobre a desburocratização, apresentando indicadores regionais e avanços na implantação da REDESIM.