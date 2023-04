Advogado é preso em Barra Mansa ao tentar sacar R$ 1 milhão e destruir caixa eletrônico

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 12:31 horas

Homem quebrou caixa eletrônico no Centro com a alegação de que tentava retirar a quantia em dinheiro

Barra Mansa – Um advogado foi preso na manhã deste domingo, por volta das 7h, em Barra Mansa, ao tentar sacar R$ 1 milhão de um caixa eletrônico do Banco do Brasil, na Avenida Joaquim Leite, no Centro. A prisão foi feita por policiais militares e ocorreu porque, como não conseguiu retirar a quantia desejada, o homem quebrou o equipamento, inclusive se ferindo.

O advogado teria usado um macaco mecânico para tentar abrir o caixa eletrônico, para “retirar R$ 1 milhão de reais”. O homem estava na companhia de um amigo.

O advogado foi detido e encaminhado para a delegacia de Barra Mansa (90ª DP). Na unidade policial ele foi indiciado por dano ao patrimônio público.