Resende – Uma aeronave fez um pouso forçado, no final da tarde deste sábado (12), numa área de mata da Baixada Olaria, em Resende. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com a queda.

De acordo apuração da reportagem, a equipe do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) Alegria foi acionada e encontrou somente a aeronave, sem o piloto. Equipes ainda estão no local aguardando para fazer a remoção da aeronave, através de um guincho.