Aeroporto de Resende receberá investimentos de mais de R$ 8 milhões

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 06:50 horas

Com melhorias, município pode voltar a realizar voos comerciais e noturnos

Resende – A prefeitura de Resende anunciou nesta sexta- feira (21) que recebeu um aporte de R$ 8.291.927,14 para investir o aeroporto municipal. A verba, enviada pelo Ministério da Fazenda, será utilizada para o recapeamento asfáltico, pintura e remoção da pista do aeroporto e na construção de um novo terminal de passageiros. Parte do valor será destinado às obras do Ecoparque; iluminação de balizamento noturno; instalação de estação meteorológica e reformas gerais (troca do telhado, da parte elétrica e hidrossanitária etc).

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro, a expectativa é que o aeroporto possa receber voos comerciais e noturnos, e se tornar uma importante porta de entrada para a região.

“O bom relacionamento que temos com os governos estadual e federal nos proporciona excelentes recursos financeiros, fundamentais para o crescimento do nosso município. Com a ampliação do aeroporto, teremos a possibilidade de atrair novos investimentos e gerar mais empregos e renda não só para a população de Resende, mas para toda a região”, destacou Balieiro, assegurando que, com o retorno da operação do aeroporto, a cidade vai se tornar mais atrativa para investidores e empresas que buscam um local estratégico para se estabelecer.

No último ano, a gestão municipal esteve em reunião com o governo estadual apresentando estudos das obras de modernização e melhorias do Aeroporto de Resende, que serão feitas em breve. O valor repassado à prefeitura pelo Ministério da Fazenda foi um pedido do senador Flávio Bolsonaro.