Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 18:02 horas

Paraty – O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Haddad, disse nesta quarta-feira (12), que o policial civil que atirou a esmo, durante uma manifestação de mulheres para coibir o feminicídio, foi afastado. O tiro de fuzil foi disparado quando o evento ocorria em frente à Delegacia de Paraty.

Ninguém ficou ferido. Segundo uma manifestante, o inspetor atirou duas vezes no chão, onde estavam mulheres e crianças.

Haddad disse ainda que foi recolhido o distintivo e a arma da corporação. O delegado informou que policial foi transferido da sede da 167ª DP para o setor administrativo da PM, no Rio.

– O policial (suspeito), disse que atirou porque as mulheres estavam ameaçando invadir e quebrar objetos da delegacia. Além disso, ele disse que as manifestantes estavam forçando a porta de vidro da DP, para colocar cartazes. Ele ficou temendo que o vidro se quebrasse, por ser frágil, e machucasse alguém. Ele alegou que, por isso, saiu da delegacia e disparou para o lado, direcionando o tiro na terra do gramado, para que o disparo não ricocheteasse, evitando, assim, atingir alguém – disse o delegado.

Segundo Haddad, o inspetor alegou que ficou com medo do patrimônio público ser danificado e zelou pelas pessoas que estavam na delegacia.

– O policial disse que por cautela atirou para o lado, só para o barulho espalhar as pessoas do local. O inspetor vai responder por disparo de arma de fogo, na Corregedoria de PM, na capital fluminense – explicou Haddad.