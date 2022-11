AFJ vai conceder inédita Medalha Dom Phillips a jornalistas e personalidades do Estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 17:58 horas

Solenidade, em Niterói, também será alusiva aos 82 anos da Associação Fluminense de Jornalistas

Rio- A Associação Fluminense de Jornalistas vai conceder, na próxima quarta-feira (30/11), às 18h, no Plenário Brígido Tinoco, na Câmara Municipal de Niterói, a inédita Medalha Dom Phillips de Jornalismo e o diploma Amigos da AFJ a 44 profissionais do setor, empresários e personalidades do Estado do Rio de Janeiro. A condecoração é uma homenagem ao jornalista inglês Dominic Mark Phillips, assassinado no início de junho deste ano, no Vale do Javari, no Amazonas, junto com o indigenista Bruno Pereira, e também alusiva aos 82 anos da associação.

Alexandre Tavares, Alex Escobar, Euzébio Rezende, Domingos Peixoto, Pedro Dobal, Felipe Castro e Francisco Edson Alves serão alguns dos agraciados. A primeira medalha será destinada a Alessandra Sampaio, esposa de Dom Phillips.

– Fundada em 1940, a AFJ permanece, desde então, com a missão de unir, lutar pelos interesses e valorizar os profissionais da mídia em geral e assessorias de imprensa. É um momento muito importante para a associação e em especial para o jornalismo brasileiro, que vem superando desafios enormes a cada ano, para garantir notícias de qualidade, alinhadas com a velocidade que as redações exigem – destaca Lúcia Machado, primeira mulher eleita presidente da instituição. As medalhas também serão entregues pela vice-presidente, Angélica Cunha.

Às vésperas de completar 30 anos de profissão, Francisco Edson, de Volta Redonda, no Sul Fluminense, que já trabalhou no DIA, no Expresso (Infoglobo), no Diário do Vale, no UOL Online e na Voz da Cidade, onde iniciou a carreira, se diz orgulhoso com a indicação de seu nome para receber a comenda.

– Um reconhecimento dessa importância, coroa minha história no jornalismo até aqui e me dá ânimo para seguir em frente. Acredito que esse é o sentimento dos demais colegas de profissão – afirmou, emocionado, Francisco Edson, que atualmente trabalha na assessoria de imprensa do Palácio Guanabara e nos últimos anos integrou equipes vencedoras de prêmios importantes, como o IV Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, pela série de reportagens “Império do Pó”, na Favela da Providência, no Centro do Rio, em 2006; o World Yong Reader Prize (Prêmio Jovem Leitor do Mundo), concedido pela World Association of Newspapers (WAN), em 2003; e o Prêmio Embratel de Jornalismo, com equipe do DIA, pela série especial sobre os 50 anos do golpe militar, em 2015.

No dia 30, empresários e personalidades que se destacaram em suas áreas, também receberão Moção de Aplausos, na mesma solenidade, que será restrita a convidados. A sessão plenária, porém, poderá ser assistida em tempo real através das redes sociais da Câmara de Niterói e por videoconferência, pelo Meet.