Agenda de Lula no Sul Fluminense fortalece diálogo com setor privado

Sul Fluminense – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarca no Sul Fluminense nesta terça-feira (15) para dois compromissos: uma visita às obras de duplicação da Serra das Araras, em Paracambi/Piraí, e ao novo lançamento industrial da Nissan, gigante do setor automotivo, em Resende. Entre os dois compromissos, deve se encontrar com os caciques políticos da região – como o prefeito Luiz Fernando Pezão, de Piraí, com quem pretende almoçar.

Durante a agenda, o presidente vai acompanhar o andamento das obras do novo traçado da Serra das Araras na Via Dutra, que completam um ano com 25% de execução. Considerada a ligação rodoviária mais importante do país, a nova Serra das Araras promete trazer mais segurança e fluidez ao tráfego. O projeto é um marco para a região que convive com um fluxo de cerca de 390 mil veículos mensais, sendo 36% deles veículos de cargas.

Com investimento de R$ 1,5 bilhão, o novo traçado contempla oito faixas (quatro para cada sentido), além de acostamentos, um em cada sentido. As ações contam com investimentos captados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), resultante da maior emissão de debêntures incentivadas da história do país para destravar obras cruciais à mobilidade urbana e logística nacional.

Com a expansão, a velocidade será de 80 km/h, permitindo a redução de 25% do tempo no percurso da subida (sentido São Paulo) e 50% na descida (sentido Rio de Janeiro). Haverá 24 novos viadutos com extensão de 4.503 m e duas rampas de escape.

A visita de Lula ao sul do estado do Rio faz parte de um esforço no governo em estreitar relações com o setor privado. Para se ter uma ideia, de janeiro para cá o presidente participou de 15 eventos empresariais no Brasil e no exterior. Em Resende, onde deve chegar à tarde, ele visitará a planta da Nissan, que tem ampliado investimentos e gerado empregos na região.

Ao todo, a montadora japonesa tem investido cerca de R$ 2,8 bilhões no país. A produção da empresa cresceu nos últimos anos. Em 2023, a Nissan comercializou no país 72.548 veículos, um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Já em 2024, ela apresentou um crescimento de 21%, com 87.441 unidades vendidas no país. Em ambos os anos, apresentou números acima da média do setor.