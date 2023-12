Agendamento para serviços de habilitação volta a ser necessário no posto de Vassouras

Vassouras – A partir da próxima terça-feira (26), alguns postos que faziam serviço da habilitação sem agendamento precisarão agora que o usuário realize a marcação prévia. Nas dezessete unidades será necessário agendar pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo tele atendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

O agendamento agora se faz necessário nos postos do Detran de Seropédica, Areal, São Francisco de Itabapoana, São José do Vale do Rio Preto, Mendes, Piraí, Cantagalo, Itaocara, Macuco, Japeri, Miracema, Duas Barras, Paracambi, Trajano de Moraes, Paty do Alferes, Vassouras e Cardoso Moreira. O agendamento pode ser realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Nos postos de Natividade, Santo Antônio de Pádua e Carmo o procedimento continua sendo realizado sem agendamento e por ordem de chegada.