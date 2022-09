Agentes da Defesa Civil de Barra Mansa participam de capacitação

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 19:16 horas

Equipe do Departamento de Recursos Minerais do Estado esteve no Parque de Saudade nesta quinta-feira

Barra Mansa- Profissionais da Defesa Civil de Barra Mansa receberam uma capacitação na manhã desta quinta-feira, 15, no Parque de Saudade. Participaram do evento o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Luís Cláudio Magalhães, e a diretora de Geologia do DRM, Joana de Oliveira Ramalho, além do coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos. O tema do encontro foi “Noções Básicas sobre Geologia, Processos Geodinâmicos e Riscos Geológicos – com ênfase em Movimentos Gravitacionais de Massa”.

A diretora de Geologia do DRM informou que o encontro teve como principal objetivo “orientar os agentes municipais quanto à questão de gerenciamento de risco e evolução dos relevos para que se possa entender mais os conceitos que subsidiam as ações deles no dia a dia, além das medidas estruturais que a Defesa Civil pode implementar no município para redução de riscos”.

Luís Cláudio Magalhães ressaltou que é importante um encontro como esse diante das situações calamitosas que já aconteceram em nosso estado este ano, além do cumprimento de um decreto vigente.

“O decreto que norteia o DRM diz que uma das funções é capacitar e apoiar as Defesas Civis dos municípios. Esse é o trabalho de prevenção tendo em vista que daqui a pouco começa o período de chuvas, que hoje está em uma situação muito complicada. Estamos terminando o inverno com dias frios e chuvosos em uma época que não deveria chover muito”, informou o presidente do DRM, que acrescentou ainda que, após a região Sul Fluminense, os encontros serão realizados em todas as outras regiões do estado, sempre levando as noções básicas, fazendo atualização de dados e tirando dúvidas dos profissionais da Defesa Civil.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, destacou que encontros como o realizado hoje têm muito a acrescentar para uma melhor execução do trabalho da equipe. “Uma vez que a nossa cidade tem uma topografia bastante irregular, com muitas áreas de encosta e localidades que apresentam risco, é de suma importância a qualificação frequente de nossos agentes para trabalharem nessas áreas”.”