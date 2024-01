Agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa participam de curso de condutores de cães policiais

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Guarda Municipal (com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), está participando do ‘2º Curso de Condutores de Cães K9’, que acontece no Canil da Guarda Civil Municipal de Teresópolis.

O curso começou em 14 de janeiro e vai ser concluído no dia 26, em período integral, tendo como objetivo capacitar os agentes para condução de cães no emprego policial e na cinoterapia ou Terapia Assistida por Animais (TAA), que se trata de uma atividade que utiliza o cão como facilitador no processo terapêutico.

De acordo com o inspetor da Guarda Municipal de Barra Mansa, Glécio Fabiano de Moura, os cães representam um auxílio significativo para ações no município. “Nós estamos muito envolvidos nesse curso de condutores de cães. Será um avanço para Barra Mansa, pois os animais servirão a todo o município, com um grande apoio da Secretaria de Meio Ambiente. O canil deve ser instalado próximo à Base Operacional da Guarda Municipal, no Parque da Cidade”, contou.