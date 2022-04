Agentes da Operação Lei Seca espancam homem que pegou pedaço da pizza que eles estavam comendo

Matéria publicada em 15 de abril de 2022, 16:55 horas

Barra Mansa – A Polícia Civil está investigando a ação de agentes da Operação Lei Seca que foram filmados enquanto batiam em um homem. O delegado Michel Foroschk disse que a confusão teve início quando um grupo de homens embriagados se aproximou dos agentes, que comiam uma pizza, e tirou um pedaço. Na discussão que se seguiu, um deles teria dado um tapa no rosto de um dos agentes; eles, então, se agruparam e bateram no homem, que foi levado pela Polícia Militar, junto com outro integrante do grupo, à delegacia da cidade.

Lá, eles assinaram um termo se comprometendo a prestar depoimento à Justiça, quando convocados, e foram liberados. A Polícia Civil analisa as imagens de um vídeo que registrou a agressão e também vai ouivir testemunhas, para apurar o que o delegado chamou, em entrevista a um site noticioso, de “excesso doloso” cometido pelos agentes.

Errata: o DIÁRIO DO VALE noticiou, por engano, que se tratava de guardas municipais. O engano foi corrigido.