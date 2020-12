Agentes de Saúde fazem capacitação para combate a dengue em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 12:21 horas

Barra Mansa – Quinze agentes da Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa participaram de um curso de capacitação, no Parque Natural de Saudade. Durante o encontro, com foco no combate a dengue, esporotricose e leishmaniose. Devido à pandemia da Covid-19, apenas os supervisores receberam o treinamento e ficaram responsáveis por multiplicar e colocar em pratica as iniciativas com suas equipes.

Em 2020 houve nove casos de dengue em Barra Mansa, índice bem abaixo dos números referentes ao mesmo período de 2019, explica Antônio Marcos Rodrigues, coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental. “Nossa atuação vai do cuidado a prevenção. Não podemos descuidar, pois com o calor e chuvas, a situação pode mudar a qualquer momento. Hoje contamos com mais de 60 agentes de combate às endemias que atuam nos bairros, porém para que esse trabalho seja mais efetivo, orientamos que cada um faça sua parte”, indica.

Sobre a leishmaniose, o coordenador cita que não há casos da doença em humanos nos dois últimos anos. Além disso, o município conta com um programa ativo com relação aos cães. “Com o treinamento, os agentes passam a ter um olhar compatível com a realidade durante as visitas. Se em uma residência houver animais com sintomas e sinais da esporotricose ou leishmaniose, a equipe de veterinários é acionada e uma visita técnica é agendada”, completa Antônio Carlos.