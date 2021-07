Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 11:37 horas

Curso de atualização está sendo ministrado pelo corregedor da GMVR e é exigência do Denatran

Volta Redonda- A Guarda Municipal de Volta Redonda por intermédio de seu corregedor e do coordenador do curso de formação de agentes de trânsito na cidade, Valdo Rocha, está apoiando na capacitação de guardas municipais de Barra do Piraí e Valença que estão passando por uma atualização para atuação no trânsito.

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, destacou a importância da capacitação e lembrou que a corporação em Volta Redonda vem apoiando a formação de agentes em toda a região. “A Guarda Municipal de Volta Redonda ajudou na formação desses agentes e também de outras cidades da região. Hoje, a nossa Guarda Municipal é uma referência. E o curso é uma qualificação que agrega conhecimento na área que atuamos, que é a segurança pública e garante que o guarda municipal esteja apto para prestar seu serviço”, comentou.

O curso, que vai até o dia 22, é uma exigência do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), que através da Portaria nº 94/2017, prevê a necessidade de capacitação em curso especializado para os profissionais que executem as atividades de fiscalização nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Durante a atualização, os guardas municipais recebem instruções práticas e teóricas sobre como atuar em situações no trânsito, técnicas de abordagens e operações.