Agentes do 10º BPM apreendem drogas e dinheiro em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma operação, conduzida pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), nos condomínios Francisco Furtado, em Barra do Piraí, resultou na apreensão de drogas e dinheiro, em Barra do Piraí, neste domingo (12).

Passa de 700 o número de abrigos temporários no Rio Grande do Sul