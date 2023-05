Agentes do 10º BPM apreendem motosserra em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 10:33 horas

Barra do Piraí – Uma equipe de policiais militares liderada pelo 2º sargento Carelo, da 2ª Unidade de Polícia Ambiental do 10º Batalhão de Polícia Militar (BBM), apreendeu neste domingo (7) uma motosserra, utilizada sem o devido licenciamento, no bairro Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

Um homem fazia a poda de uma árvore quando, ao ser indagado pela Polícia em relação à licença necessária para uso da motosserra, disse não possuí-la. O suspeito foi detido com base na Lei de Crimes Ambientais e conduzido à 88ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.

Imagem cedida pela Polícia Militar