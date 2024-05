A operação iniciou após informações do tráfico de drogas na Rua 11 de Setembro. Ao chegarem no local os agentes avistaram três suspeitos que empreenderam fuga. Após buscas no bairro, os policiais encontraram os pinos de cocaína.

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 332 pinos de cocaína de 300g, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, nesta sexta-feira (17).