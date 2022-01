Agentes do 37º Batalhão da PM recuperam veiculo roubado em Resende

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2022, 12:48 horas

Resende- Durante um patrulhamento de rotina na tarde de sábado, 29, policiais do 37º Batalhão da PM, se dirigiram a Rua São João, em frente ao número 55, bairro Paraíso, em Resende, onde foram verificar uma informação de que um veículo Palio Weekend se encontrava há alguns dias abandonado naquele endereço.

Após consulta junto a base da P2, foi constatado que se tratava de um veículo com registro de roubo.

De acordo com a PM, após o veículo ter sido periciado no local, foi solicitado um guincho que removeu o veículo para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende.

Após contato com o proprietário do veículo, o mesmo informou que teve o seu veículo roubado na quarta-feira, 27, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa e que já havia feito o registro na 90ª Delegacia Policial de Barra Mansa.

Na 89ª Delegacia de Resende, foi feito o registro de recuperação do veículo.