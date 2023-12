Agentes do ‘Bairro Presente’ prendem homem com revólver em Angra

Angra dos Reis – Um homem foi preso com um revólver calibre 38 e cinco munições na madrugada deste domingo (17), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

Os policiais do Programa “Bairro Presente” estavam em patrulha quando escutaram um disparo próximo. Ao chegarem no local, testemunhas informaram aos agentes que um homem em um Corsa teria realizado o disparo e ido em direção à Rua Mercantil. Os PMs conseguiram localizar o veículo e o suspeito que estava com a arma carregada com cinco munições na cintura.

Ele foi levado junto do material para a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.