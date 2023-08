Agentes do INEA são ameaçados após combater incêndio na Pedra Selada, em Resende

Resende – A 2ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) compareceu ao Parque Estadual da Pedra Selada, em Resende, nesta sexta-feira (11), junto a uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para averiguar a informação de que agentes do Instituto estariam recebendo ameaças e sendo impedidos de exercer suas funções após combaterem uma queimada na área nos dias 4 e 5 deste mês.

De acordo com o registro da ocorrência, há também denúncias de caça ilegal na região. Chegando ao local, os policiais encontraram uma área de aproximadamente 130.000 m² queimada dentro da área de amortecimento do Parque Estadual. A guarnição, que contou com o apoio do 37º Batalhão de Polícia Militar, localizou o proprietário do terreno e o questionou sobre a queimada. Em resposta, o homem disse que acionou o Corpo de Bombeiros e o INEA quando notou o incêndio.

Ele ainda teria dito que a queimada, que levou dois dias para ser apagada, pode ter sido criminosa, uma vez que não autoriza a retirada de palmito ou qualquer atividade ilegal em sua propriedade.

Os policiais fizeram fotos das áreas atingidas e, junto à equipe do INEA, se dirigiram à 89ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Civil, uma perícia será realizada no local.