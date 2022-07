Agentes rodoviários flagram motorista dirigindo sem CNH em trecho da Dutra em Piraí

Matéria publicada em 31 de julho de 2022, 14:20 horas

Piraí- Policiais Rodoviários flagraram na tarde de sábado, dia 30, um homem de 39 anos que estava conduzindo um veículo sem possuir carteira nacional de habilitação(CNH).

Durante a abordagem os agentes perceberam que ao lado do condutor, mas no banco do passageiro, se encontrava a proprietária do veículo, que confirmou que entregou a direção por estar se sentindo cansada.

Por este motivo, a condutora acabou sendo detida por cometer crime de trânsito previsto no artigo 310 do CTB – Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança, com penas de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

A PRF ressaltou que por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um TCO em desfavor da mulher, tendo ela assinado se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimada, sendo liberada para responder ao processo em liberdade.

De acordo com os agentes, além de responder criminalmente, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH, entregar direção a pessoa sem CNH e sistema de iluminação alterado, no valor total de R$ 1.956,05.