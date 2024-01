AgeRio anuncia linha de microcrédito com juros de 0,25% ao mês para micro e pequenas empresas fluminenses

Estado do Rio – A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) acaba de lançar uma linha de microcrédito exclusiva para micro e pequenas empresas que possuem faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O Microcrédito MPE disponibiliza financiamentos que variam de R$ 5 mil a R$ 21 mil para o investimento em capital de giro, e conta com uma taxa de juros de 0,25% ao mês, totalizando 3% ao ano.

– O segmento de micro e pequenas empresas tem crescido significativamente no Estado do Rio, e essa linha de crédito é mais uma iniciativa que reflete o compromisso do governo e da AgeRio de proporcionar ainda mais oportunidades de crescimento econômico sustentável para as empresas fluminenses – comentou o governador Cláudio Castro.

O presidente da AgeRio, André Vila Verde, comemora a criação do novo produto, que tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas.

– O grande diferencial desta linha de microcrédito é a taxa de juros mensal fixa de 0,25%, uma das mais competitivas do mercado para esse segmento. Verificamos a oportunidade de oferecer um financiamento que atendesse às necessidades das MPEs com condições especiais e adaptadas – afirmou Vila Verde.

Ele destaca que o microcrédito MPE foi criado após a agência perceber o potencial da concessão de microcrédito para os negócios.

– A linha de crédito é uma porta de entrada para a extensa carteira de soluções financeiras da AgeRio, estimulando a contratação de aportes mais robustos para necessidades financeiras futuras do negócio – complementou o presidente André Vila Verde.

Microcrédito MPE

Valores: de R$ 5 mil a R$ 21 mil

Prazo: até 36 meses (três anos)

Carência: até 6 meses

Taxa de juros: 0,25% mensais (3% ao ano)

Mais informações e solicitação: www.agerio.com.br

Sobre a AgeRio

A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) é uma sociedade de economia mista componente da administração indireta do Governo Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Criada há 21 anos, a empresa atua em todos os 92 municípios fluminenses e opera com recursos próprios, repasses e fundos estaduais com a missão de fomentar, por meio de soluções financeiras, o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro, com excelência na prestação de serviços.

As linhas de crédito da Agência são voltadas para os setores público (prefeituras) e privado (grandes, médias, pequenas e microempresas), além das participações societárias e dos microempreendedores individuais. Todas as operações realizadas pela AgeRio são aprovadas conforme critérios técnicos e por meio de decisões colegiadas, fatores determinantes para estabelecer as condições de cada apoio financeiro.