AgeRio libera R$ 400 milhões em créditos em 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 19:20 horas

Nos últimos dois anos, e pela primeira vez na sua história, a agência de fomento consolidou a sua operação nos 92 municípios do estado, marcando presença em 100% do mercado fluminense

A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) comemora esta semana 20 anos de atuação no mercado fluminense com a marca de R$ 400 milhões em créditos concedidos, em 2022, para cerca de 9 mil empreendedores do estado. Das sete linhas de financiamentos oferecidas hoje pela instituição, duas delas responderam por 74% desse montante: a AgeRio Investimentos, operada com recursos próprios, e o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF), que é administrado pela agência, com recursos do Governo do Estado.

Nos últimos dois anos e pela primeira vez na sua história, a Agência consolidou a sua atuação em 100% do Estado. Em 2020 eram 76%, ou seja, 70 das 92 cidades do mapa fluminense eram atendidas.

– Isso mostra que estamos contribuindo incansavelmente para o desenvolvimento econômico do estado com produtos especiais para todos, desde os autônomos até as grandes empresas, além das prefeituras – comemora o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Para ele, os resultados dos últimos dois anos são fruto de muito planejamento, mudança de cultura, foco na excelência do atendimento e parcerias.

– Entre esses parceiros destaco o próprio Governo do Estado, do qual fazemos parte e hoje temos importante espaço para diálogo – ressalta Vila Verde, que é funcionário concursado da AgeRio há 11 anos, sendo os dois últimos à frente da Presidência.

Na última segunda-feira, 12, Vila Verde comemorou as duas décadas da AgeRio junto com todos os colaboradores da instituição, que hoje somam mais de 170 pessoas, entre funcionários próprios, terceirizados e estagiários. O encontro foi realizado no auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), no bairro do Flamengo.

Na ocasião, os colaboradores assistiram a um vídeo enviado pelo Governador do Rio, Cláudio Castro, onde ele ressaltou o relevante papel da agência na criação de um ambiente de negócios atrativo para o estado.

– Agradeço a atuação incansável da AgeRio em todos os segmentos da economia, apoiando e potencializando as vocações de cada região – disse o governador no vídeo.

Durante a reunião institucional de aniversário também foi distribuído o livro “20 anos de Fomento ao Estado do Rio”, produzido pelos colaboradores da própria agência.

– É uma edição especial, onde destacamos todos os nossos resultados e conquistas junto com a atual diretoria, os colaboradores e os nossos clientes – afirma Vila Verde.

A sorveteria aCarioca Brasil, de Volta Redonda, entrou no capítulo sobre o programa AgeRio Investimentos, que engloba crédito de até R$ 500 mil para micro e pequenas empresas. Em 2015, a marca entrou no mercado com um simples carrinho de açaí. Um ano depois, recebeu crédito de R$ 7 mil para a abertura da primeira loja. A parceria com a AgeRio deu certo e vieram mais R$ 50 mil para a expansão.

Hoje, a aCarioca é uma rede de franquias presente em nove municípios do estado e tem fábrica própria com maquinários de ponta.

– Agradeço à AgeRio por ter confiado em nós quando éramos apenas uma ideia. Contratamos a primeira linha quando nenhum banco acreditou – afirma o empresário Matheus Balod Tavares, dono da rede.

Outro destaque do livro é a confecção V9, que utilizou recursos da AgeRio depois das chuvas que devastaram a cidade de Petrópolis, na Região Metropolitana do Rio, em fevereiro desse ano.

– A Agência entrou de forma emergencial na cidade fazendo com que nós comerciantes pudéssemos ter recursos para conseguir nos manter e seguir em frente – explica Luiz Felipe Esteves, sócio-diretor da loja localizada na Rua Teresa, no Centro Histórico da cidade.

Sobre a AgeRio

A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (Sedeeri), do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A empresa foi criada pelo Decreto Estadual 32.736, de 12/12/2002. A Agência investe em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, por meio de recursos próprios, repasses e fundos estaduais. E também apoia microempreendedores individuais, além das prefeituras dos municípios fluminenses.