Agressor tenta sufocar a própria companheira no Morada do Contorno, em Resende

De acordo com a Polícia, o homem tem uma anotação criminal por supressão de documento. O casal está junto há nove anos e, de acordo com a vítima, esta não foi a primeira vez em que sofreu agressões.

Resende – Um homem de 28 anos foi preso na noite de terça-feira (14) por agredir e tentar sufocar a companheira, de 25 anos. O caso aconteceu na Rua Aristides Carlos Barbosa de Araújo, no bairro Morada do Contorno, em Resende.