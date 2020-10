Ailton Marques e Bianca Sampaio encontram moradores dos bairros Ettore e Freitas Soares

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 19:01 horas

Porto Real – Os candidatos à prefeitura e vice-prefeitura de Porto Real, prefeito Ailton Marques (PDT) e vereadora Bianca Sampaio (PTB), foram recebidos por moradores do bairro Ettore e por dois candidatos a vereador Elias Vargas (PRTB) e Léo do Circo (PSDB), no bairro Freitas Soares, na quinta-feira (28).

Ailton comentou sobre o desempenho do candidato Elias Vargas em sua passagem como secretário de Ordem Pública em seu governo.

– Elias Vargas foi fundamental para a organização da Secretaria de Ordem Pública. Elias foi um excelente gestor, definindo as prioridades da Secretaria. Além disso, desenvolvemos o projeto de videomonitoramento juntos, além de equipar a Guarda Municipal com viaturas e novos uniformes – lembrou Ailton, acrescentando que possui 65% de aprovação da população.

O candidato Léo do Circo destacou que Ailton Marques representa sua aspiração como político.

– Ailton Marques é um exemplo de político para mim. É um homem de respeito, honesto, sincero e trabalhador. Porto Real merece continuar no rumo certo com Ailton Marques – comentou o candidato.

Freitas Soares

Durante a gestão Ailton Marques entregou a reconstrução do Centro de Educação Maria de Lourdes Ferreira (prédio abandonado e condenado por 15 anos), revitalização de Complexo Esportivo e de Lazer, Programa de Planejamento Urbano com adequação viária e paisagismo na Avenida B, no bairro Freitas Soares.

A localidade também conta com benfeitorias como o sistema de videomonitoramento, iluminação de LED, Academia Ao Ar Livre e Academia da Saúde. No plano de governo do candidato consta a implantação de uma sub-base da Guarda Civil Municipal no bairro Freitas Soares.