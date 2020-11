Ailton Marques e Bianca Sampaio recebem visita do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 15:27 horas

Porto Real – O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, visitou os candidatos à prefeitura e vice-prefeitura de Porto Real, Ailton Marques (PDT) e Bianca Sampaio (PTB), na última sexta-feira (06). O presidente afirmou que Porto Real precisa de Ailton na prefeitura para que o município continue a avançar.

– O Ailton tem feito um governo muito correto, muito leal aos os princípios que norteiam o trabalhismo. É um homem vocacionado para servir. Para nós, o bom não é só ter as tuas características, o teu bom caráter, a tua correção, a tua honestidade, é o ser bom para o povo. Nós precisamos do Ailton, de mais quatro anos para ele continuar o que está avançando e avançar mais ainda. E esses que querem voltar, usaram a cidade de Porto Real apenas fizeram pro seu proveito pessoal. Enquanto eles vêm com ódio, nós vamos com amor, com sorriso, com simpatia. Assim que nós vamos fazer – destacou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, em visita a Porto Real.

Ailton Marques agradeceu ao apoio do partido (PTB) durante sua campanha política para reeleição.

– As lideranças, a militância está voltando em Porto Real. A gente vai chegar lá, porque Deus quer que a gente chegue lá. Agradeço PDT é o partido que amo de paixão e a todos que compõem a Coligação Porto Real Pra Frente. Nossa luta é por uma Porto Real melhor – considerou Ailton que ainda completou o discurso, relatando a relação do partido com o segmento educacional.

– Como todos sabem, o PDT é um partido que zela pela educação. Nosso município, depois de muitos anos, teve um IDEB acima da média nacional. Sabemos que é pela educação que podemos mudar o nosso município. Por isso, vamos continuar investindo na educação, a começar pelas creches que a partir do próximo ano, sendo reeleito, serão em período integral – concluiu o candidato.