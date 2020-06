Ailton Marques propõe medidas ao MP para reabertura de templos religiosos em Porto Real

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 19:22 horas

Prefeito disse em live que a proposta foi enviada ao Ministério Público na segunda-feira

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, afirmou durante live em suas redes sociais que consultou o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para possível flexibilização de igrejas no município. Segundo Ailton, a proposta foi enviada na segunda-feira (01), com medidas de segurança e de combate ao novo coronavírus para a reabertura de templos religiosos em Porto Real.

Algumas das medidas citadas pelo prefeito foram: 30% da capacidade de ocupação nos templos, distanciamento de 1.5 metros entre as pessoas, disponibilização de um termômetro para aferir pressão de quem frequentar a igreja (se a pessoa tiver mais de 37,7ºC, deverá voltar para casa ou consultar com um médico); o uso de álcool em gel no local será obrigatório para higienização.

– Chamei o jurídico e os membros das igrejas e disse a eles que estou fazendo um decreto sobre a flexibilização das igrejas, então apresentei as medidas de segurança nos locais. O decreto está sendo submetido ao Ministério Público, porque tudo que a gente faz aqui submetemos a eles, que não é órgão consultivo, mas temos que dar uma satisfação para não termos problemas, como ocorreram em outros municípios – explicou o prefeito Ailton, acrescentando que se a resposta do MPRJ for positiva, será feita flexibilização das igrejas acompanhada de fiscalização da prefeitura.

Máscaras

A prefeitura de Porto Real recebeu doação de 300 máscaras, estilo face shield, da empresa PSA Peugeot. Segundo o secretário de Saúde, Luiz Fernando, as doações foram realizadas na segunda-feira (01), e pelo menos 100 máscaras (um terço) estão sendo utilizadas pelos profissionais da Saúde do hospital municipal. Na quarta-feira (03), as outras máscaras serão entregues para profissionais de outras unidades pelo município.

O secretário destacou que moradores de Porto Real que são diabéticos, idosos e hipertensos estão recebendo máscaras, que são utilizadas no combate a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As máscaras estão sendo entregues para estes moradores que vão até as unidades de saúde.

Fake News

Durante a live, o prefeito Ailton Marques realizou um comentário sobre uma fake news que viralizou no município na semana passada. A notícia dizia que o bairro São José tinha 40 casos confirmados de Covid-19. De acordo com o prefeito, propagar notícias falsas é uma inconsequências.

– Lamentável esse fake news. Totalmente inconsequente essa pessoa que propagou uma informação falsa em redes sociais. Alguém querendo causar um transtorno, um pânico, uma coisa horrível no bairro. É uma covardia dessa com a população. Estamos trabalhando sério para cuidar da população – declarou Ailton Marques.