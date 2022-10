Alagoas: Paulo Dantas é reeleito governador do estado

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 19:37 horas

Alagoas – Com 96,88% das urnas apuradas, Paulo Dantas (MDB) lidera a disputa pelo governo de Alagoas, com 52,38% dos votos válidos. Em seguida, Rodrigo Cunha (União) aparece com 47,62%. A reportagem é da Agência Brasil.

Paulo Dantas (MDB), 43 anos, atual governador do estado, foi eleito de forma indireta em maio. É formado em administração de empresas. Teve 46,64% dos votos válidos no primeiro turno. Deputado estadual, renunciou ao cargo para assumir o mandato-tampão como governador de Alagoas, após renúncia de Renan Filho. Também já foi prefeito de Batalha (AL), por dois mandatos consecutivos. Ronaldo Lessa (PDT), atual vice-prefeito de Maceió, será o candidato a vice.