Aldeia das Águas prepara festa de Réveillon e anuncia atrações - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 13:46 horas

Programação especial contará com queima de fogos no Kilimanjaro, o toboágua mais alto do mundo

Considerado uma das principais atrações turísticas da região, o Aldeia das Águas Park Resort, localizado em Dorândia, distrito de Barra do Piraí, está preparando uma grande festa para a chegada de 2023.

Entre as atrações confirmadas, estão o DJ Pokémon e o Baile da Mari, que se apresentarão no Wonder Place, a praia artificial do Aldeia.

A festa, que começa às 21 horas, vai contar com open food, chopp e bebidas não alcoólicas liberadas, serviço de bartender, brinde da virada e área kids com recreação, além de queima de fogos próxima ao Kilimanjaro, o toboágua mais alto do mundo.

Os ingressos são vendidos a partir de R$145,00 com desconto exclusivo para associados e cotistas de apartamentos no parque. Para crianças de até 8 anos, a entrada é gratuita.

Adquira os últimos ingressos do 2º lote no site: https://www.aldeiadasaguasresort.com.br/reveillon-das-aguas-2023/ ou compre através dos telefones: (24) 3025-8180 / (24) 99983-5408.