Aldeia Sapukai possui dois índios internados pela Covid-19 e 73 recuperados da doença

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 13:21 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis divulgou a atualização dos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na Aldeia Sapukai, no bairro Bracuí. Agora a aldeia possui dois índios internados com a doença no Centro de Referência Covid-19, sendo que um está em estado grave e o outro estável.

A aldeia possui 75 casos positivos para o novo coronavírus, mas 73 já estão recuperados da doença. Há ainda 32 casos suspeitos aguardando o período para realização do teste. Cerca de 73 indígenas testaram negativo na Aldeia Sapukai, que atualmente possui 340 nativos.