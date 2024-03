Além do Foco: Fotoclube de Paraty prepara 1ª exposição com imagens desfocadas

Paraty – Os fotógrafos Guido Nietmann e Roberta Pisco promovem, através do Fotoclube Paraty, a abertura da exposição intitulada ‘Além do Foco’, no Memorial do Paço da Câmara Municipal. A iniciativa tem a proposta dar visibilidade a trabalhos que não priorizam a nitidez extrema e o foco perfeito, voltando-se para registros instigantes, arriscados e tecnicamente desfocados.

A instalação programada para o dia 21, às 19h, vai contar com 12 imagens de diferentes fotógrafos aprovados na seleção do Fotoclube, além deles, registros dos convidados Giancarlo Mecarelli, Andrea Dórea, Janosch Weiss, Gustavo Massola e Marcelo Oséas. Os organizadores Guido Nietmann e Roberta Pisco também terão fotografias na mostra.

“Queríamos um tema que fosse essencial na fotografia, mas que também fosse desafiador. Assim surgiu, como uma provocação artística para os participantes. Buscamos fotos com um olhar fotográfico para além das convenções e das tradições”, disse Pisco sobre a intenção diferenciada da exposição.

Para as fotografias selecionadas, foi considerado os seguintes critérios avaliativos: relevância temática, originalidade e complexidade técnica. Expostas no Memorial Dr. Irênio de Araújo Marques Filho até 16 de abril de 2024, a dupla organizadora planeja instalar a exposição em outros espaços da cidade, ainda sem definição.

Fotoclube

Amantes da fotografia, o Fotoclube reúne mensalmente cerca de 50 participantes em encontros presenciais e 124 membros inscritos no site. A criação prática do clube, portanto, foi um projeto idealizado pelos fotógrafos Guido Nietmann e Roberta Pisco, em 2023.

Instrumento de promoção de talentos na comunidade, Nietmann defendeu que “a fotografia é uma das ferramentas que mais utilizamos para satisfazer nossa paixão, que é criar experiências visuais.”

Com programação dividida pelas estações do ano, a cada período o grupo de profissionais exploram temas relacionados à imagem. Os encontros do primeiro ciclo destacaram noções do movimento e, neste segundo, para a exposição de março, as variedades do foco serão o gancho principal.

Para mais informações sobre o Fotoclube, acesse o site fotoclubeparaty.com.

Os jornais DIÁRIO DO VALE, A Voz da Cidade e Folha do Interior são as mídias oficiais do evento.