Alemanha inicia testes em humanos de vacina contra a Covid-19

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 15:16 horas

São Paulo- Duas empresas, a farmacêutica Pfizer e a empresa de biotecnologia BioNTech SE, receberam autorização para dar início aos testes clínicos em humanos de uma vacina contra o novo coronavírus na Alemanha. Ainda há a expectativa de autorização para os mesmos testes nos Estados Unidos.

Inicialmente, serão feitos testes de cerca de 200 pessoas saudáveis, com idades entre 18 e 55 anos. Mas há previsão para uma segunda fase de testes, que irá acontecer com pessoas que se encaixam no grupo de alto risco.

Jens Spahn, ministro da saúde alemão, destacou que ainda serão necessários vários meses até que uma vacina contra o novo coronavírus esteja disponível. Já outra empresa do ramo farmacêutico, Roche, a previsão é de que a vacina não esteja disponível antes de 2021.