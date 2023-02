Alerj abre trabalhos da nova legislatura - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 07:38 horas

Rio – Os seis deputados estaduais eleitos pela região (Gustavo Tutuca, Munir Neto, Jari Oliveira, Célia Jordão, Tande Vieira e André Corrêa) participaram, nesta terça-feira(07), da sessão solene que abriu os trabalhos da nova legislatura. Estiveram presentes o vice-governador Thiago Pampolha, representando o Executivo, o evento o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardozo, o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, e a primeira-dama, Analine Castro.

Em seu discurso, o vice-governador lembrou sua trajetória no Parlamento como deputado mais novo eleito e aproveitou para parabenizar a todos da nova composição da casa, em especial, o novo presidente, Rodrigo Bacellar, que teve o apoio de 56 parlamentares. Reforçou, ainda, as palavras do governador sobre a importância do diálogo para o avanço do estado.

– Iniciamos, hoje, um período de prosperidade. O Governo do Estado está empenhado em dialogar e integrar, independentemente do espectro político-partidário. O momento é de união e de trabalhar em sintonia pelo melhor para a nossa população – disse Pampolha.

O presidente do Tribunal de Justiça fez uma breve saudação aos parlamentares e ao presidente da Assembleia. O magistrado ressaltou o respeito e a crença que tem na boa política e no bom relacionamento entre os Poderes.

– Eu acho muito importante que os Poderes, como dita a Constituição, sejam verdadeiramente harmônicos, se respeitem, coexistam, entendam as suas posições, que não convergem sempre, mas existe um ideal maior que é o bem servir à sociedade – declarou o desembargador Ricardo Cardozo.

Reafirmando seu compromisso de estreitar relações com o Parlamento fluminense, o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, também saudou os deputados.

– Esta Casa é fundamental para a nossa população. O trabalho do Ministério Público é extremamente relevante também. As nossas pautas e agendas são comuns. Evidentemente, o Ministério Público tem que estar de portas abertas para esse diálogo institucional tão relevante e tão produtivo para a nossa população – finalizou Mattos.

O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, agradeceu a presença das autoridades que compuseram a mesa e exaltou a atuação do vice-governador como deputado estadual.