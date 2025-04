Alerj analisa criação de ‘Centros de Prevenção de Catástrofes’

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) analisa o Projeto de Lei 4781/2025, do deputado Jair Bittencourt (PL), que propõe a criação de Centros de Prevenção de Catástrofes. O objetivo é reforçar ações de prevenção, monitoramento e resposta a desastres naturais.

Os centros atuariam em todas as fases da gestão de crises, como prevenção, preparação, resposta e recuperação. A proposta altera a Lei 2.715/2024 para permitir que os recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (FUNESBOM) sejam usados na iniciativa.

Segundo Bittencourt, investir na prevenção é mais econômico e pode salvar vidas, reduzir danos e promover sustentabilidade. “Investir na prevenção de catástrofes é mais econômico do que lidar com danos após a ocorrência de um desastre. Essa é uma medida de sustentabilidade, redução de custos futuros, integração com outras políticas públicas e de grande impacto social”, concluiu o deputado.

O projeto está em análise pelas comissões da Alerj antes de seguir para votação em plenário.