Alerj aprova atendimento prioritário a pessoas que tenham doenças raras

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quarta-feira (13), em segunda discussão, nesta quarta-feira (13), o Projeto de Lei 2.188/23, que prevê atendimento prioritário para pessoas com doenças raras nos órgãos públicos fluminenses; e o Projeto de Lei 2.501/23, que prevê a prioridade nas unidades de saúde públicas ou privadas.

Os projetos foram propostos originalmente pelo deputado Munir Neto (PSD), que foi o idealizador dos eventos sobre doenças raras na Alerj e é presidente de uma frente parlamentar sobre o assunto. “Estamos trabalhando muito para melhorar as condições de vida das pessoas com doenças raras e seus familiares. No estado do Rio, temos um milhão de pessoas com doenças raras. O pior é que 30% delas vêm a óbito até os cinco anos de idade por falta de diagnóstico. Então é fundamental trabalharmos a prevenção e a conscientização”, declarou o parlamentar.

Os projetos também são assinados pelos deputados Júlio Rocha (Agir), Martha Rocha (PDT), Lucinha (PSD), Carlos Minc (PSB), Verônica Lima (PT), Renata Souza (PSol), Flavio Serafini (PSol), Elika Takimoto (PT), Marina do MST (PT), Célia Jordão (PL), Tia Ju (REP), Fred Pacheco (PMN), Andrezinho Ceciliano (PT), Valdecy da Saúde (PL), Thiago Rangel (PODE), Val Ceasa (Patriota), Felipinho Ravis (SDD), Wellington José (PODE), Dr. Deodalto (PL), Claudio Caiado (PSD), Giselle Monteiro (PL), Vitor Junior (PDT) e Luiz Paulo (PSD).

