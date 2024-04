Alerj aprova criação de programa de batalhas de rima nas escolas

“Desde o início do movimento Hip-Hop nos Estados Unidos a batalha de rima se instaurou não como um movimento pejorativo, onde há um ataque direto à outra pessoa, mas como um ambiente que estimula o raciocínio rápido e desenvolvimento intelectual e social do participante”, explicou Dani Monteiro.

As batalhas de rima consistem em um enfrentamento entre dois MC’s, através da improvisação dos versos, frente a uma batida (beat), sendo o vencedor dessa batalha definido pelo público ou jurados anteriormente definidos no evento.

O programa não poderá contar com quaisquer regras discriminatórias. As rimas contidas nessas batalhas não devem remeter apologia às drogas, ao crime, comentários pejorativos ou quaisquer outras desconformidades aos padrões de ética dos permissivos legais.

Estado do Rio – De acordo com o projeto, o Governo do Estado poderá promover ações de divulgação, formação e capacitação, ligadas ao Rap, como cursos instrucionais de lírica, além de atividades que visem à discussão, à troca e ao debate de ideias relativas às políticas públicas para a juventude e para o movimento Hip-Hop. O Executivo poderá ainda promover e/ou patrocinar a realização das batalhas educacionais de rima nas escolas estaduais ou espaços culturais.