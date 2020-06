Alerj aprova processo de abertura de impeachment de Witzel em votação simbólica

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 16:40 horas

Rio de Janeiro – Em uma sessão virtual, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC). Às 16h23 votação simbólica alcançou 36 dos 70 votos da casa.

A decisão para a abertura do processo é exclusiva do presidente da casa, o deputado André Ceciliano, porém ele anunciou que levou a decisão ao plenário para que a ação fosse mais democrática e que o processo seria aberto em caso de maioria.