Alerj aprova veto a agressores de idosos no serviço público

De acordo com o texto, pessoas que tenham sido condenadas com sentença transitada em julgado, pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), não poderão ser nomeadas em cargos em comissão da administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o projeto de lei, não poderão participar de licitação ou contratar com a administração pública direta e indireta do Estado empresas que em seus quadros possuem sócios ou dirigentes que tenham sido condenados por crime descrito no Estatuto do Idoso.

Presidente da Comissão de Educação da Alerj, o deputado Alan Lopes afirma que é preciso criar uma maior rede de proteção às vítimas e punir os algozes. “Precisamos proteger os idosos e impedir que pessoas que cometeram crimes contra essa parcela da população ocupem cargos públicos ou administrem empresas que prestem serviços ao Estado”, justifica Lopes, destacando ainda que a proibição fortalece os princípios da moralidade e da eficiência na administração pública.

Segundo levantamento do Ministério da Mulher em 2023, o Rio de Janeiro está no topo do ranking das denúncias de violações cometidas contra idosos em número de casos por habitantes na região Sudeste. A cada 100 mil habitantes, ocorreram 35 casos de violência deste tipo. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas mais de seis mil denúncias envolvendo idosos no Estado do Rio, com população estimada em 16 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A votação no plenário da Alerj ratificou análise da Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer de constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, foi emitido pelo deputado Guilherme Delaroli (PL). A aprovação em primeira discussão seguiu nas comissões de Servidores Públicos; Segurança Pública; Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso; e Orçamento.