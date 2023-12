Alerj autoriza criação de Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito

Estado do Rio – O Poder Executivo será autorizado a criar a Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (DEPICT) no Estado do Rio de Janeiro. É o que prevê o Projeto de Lei 786/23, de autoria da deputada Franciane Motta (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quarta-feira (13). A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

A delegacia terá a finalidade de fortalecer as ações de segurança viária e combate a delitos relacionados ao trânsito. Ela terá a função de polícia judiciária, ou seja, deverá investigar e combater crimes relacionados ao trânsito, com a importante finalidade preventiva, tendo como objetivo a conscientização da sociedade sob a responsabilidade da manutenção de um trânsito sem violência.

Franciane explicou que, segundo o Anuário Estatístico do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ), houve um aumento de 4,3% nos acidentes de trânsito entre 2020 e 2021. “Outro dado a ser destacado é o aumento no número de atropelamentos, que subiu 14% no mesmo período”, comentou.